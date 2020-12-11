В Москве педагога обвинили в домогательствах к шестилетней ученице

Педагог дополнительного образования одной из школ на западе Москвы задержан по обвинению в домогательствах к ученице.

Как сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, мужчина 1976 года рождения обвиняется в том, что с сентября по декабрь 2020 года «совершал действия сексуального характера в отношении малолетней девочки». Ребенок рассказал родителям, которые обратились в полицию. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о шестилетней девочке.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). В ближайшее время педагогу будет избрана мера пресечения, следствие просит отправить его в СИЗО.