ЦБ отказал криптовалютам в «способности использования как средства платежа»

Криптовалюты не обладают свойствами денег, уверен заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин. Его слова приводит «Прайм».

«[Криптовалюты это] частные токены, цифровые, которые могут переходить от одного владельца к другому. Но эти частные токены не обладают важнейшими свойствами денег, а именно способностью использования как средства платежа», — сказал Заботкин в эфире «России 24».

Как средство сбережения использовать их тоже нельзя из-за большой волатильности, полагает представитель ЦБ.

Госдума в июле 2020 года приняла закон о цифровых валютах. Закон признает их платежным средством, средством сбережений и инвестиций. Но оплачивать ими товары и услуги этот же закон не разрешает.