Рестораны Подмосковья будут требовать от клиентов отрицательный тест на коронавирус. Но только на корпоративах

В Московской области с 31 декабря по 10 января зайти в кафе, рестораны и развлекательные заведения можно будет только при наличии отрицательного теста на коронавирус. Соответствующее постановление (.pdf) губернатора Андрея Воробьева опубликовано на сайте подмосковного правительства.

То же требование действует в гостиницах области с 28 декабря по 15 января.

Клиент должен предоставить результат ПЦР или ИФА-теста, полученный не ранее трех и пяти дней соответственно.

Обязательно предоставлять отрицательный тест в заведениях общепита нужно в случае, если там проходит «мероприятие, предполагающее ограничение свободного посещения», сказано в постановлении.

Как пояснили РБК в пресс-службе администрации Подмосковья, речь идет о корпоративах. В остальном в бары, рестораны и кафе можно ходить как обычно.

По официальным данным, в Московской области обнаружили почти 125 тысяч случаев заболевания COVID-19. За сутки к 11 декабря в регионе зафиксировали 1370 новых заболевших. По этому показателю Подмосковье находится на третьем месте среди российских регионов после Москвы и Петербурга.