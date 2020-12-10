Торговые сети предупредили о риске роста цен на помидоры из-за запрета импорта из Азербайджана

Розничные сети опасаются, что помидоров из Азербайджана, введеный Россией с 10 декабря, может привести к дефициту этой продукции и росту цен, пишет «Коммерсант».

Чтобы скомпенсировать прекращение поставок из Азербайджана, другим странам нужно вдвое нарастить экспорт в РФ, что, по мнению экспертов Национального рейтингового агентства (НРА), будет крайне сложно сделать.

Кроме того, Турция — один из крупнейших поставщиков томатов в Россию — уже почти полностью выбрала свою квоту на томаты. Ритейлеры просят Минсельхоз увеличить квоты для Турции.

В пресс-службе Минсельхоза сообщили ТАСС, что могут рассмотреть вопрос об увеличении квоты для Турции, но лишь после того, как предыдущая будет выбрана полностью (на 6 декабря у Турции оставалось 5% квоты).

Вопрос о возможном дефиците помидоров в связи с запретом на импорт из Азербайджана был задан и пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову во время пресс-колла с журналистами. Песков заявил, что подобные вопросы относятся к компетенции правительства, а не президента.

В свою очередь в мэрии Москвы заверили, что городу дефицит помидоров в период новогодних праздников не грозит. Азербайджанские помидоры, заявил глава департамент торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, можно заменить тепличными томатами из Белгородской, Московской, Калужской и Липецкой областей, а также поставками из Турции.

Азербайджан — ключевой поставщик томатов на российский рынок. На долю этой страны приходится 38% импорта, пишет «Коммерсант„со ссылкой на данные Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). На Турцию приходится 13% поставок томатов в Россию.