Стоимость Brent превысила 50 долларов за баррель впервые с начала марта

Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE вечером 10 декабря превысила 50 долларов за баррель.

К 17:40 мск североморский сорт с поставками в феврале стоил 50,16 доллара за баррель.

Последний раз баррель Brent стоил дороже 50 долларов 5 марта 2020 года. Падение котировок началось 6 марта после того, как ОПЕК+ не договорилась о параметрах сокращения нефтедобычи в рамках действовавшей с 2016 года сделки.

Как пишет MarketWatch, росту нефтяных цен способствовали новости о вакцине от коронавируса, в том числе о начале вакцинации в нескольких странах мира. Рынок ожидает, что в дальнейшем это означает рост спроса на сырую нефть.