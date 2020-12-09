В Москве задержали полицейских, подозреваемых в вымогательстве 500 тысяч рублей под угрозой возбудить дело о наркотиках

Сотрудники управления собственной безопасности МВД по Москве задержали двоих полицейских из УВД по Юго-Восточному округу, которые, по версии следствия, вымогали деньги у граждан, угрожая привлечь их к уголовной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

По данным источника ТАСС, в сентябре четверо полицейских вымогали 500 тысяч рублей у неназванного мужчины. Полицейские подошли к нему во дворе дома на Новгородской улице, показали служебные удостоверения, после чего под видом оперативно-разыскных мероприятий надели на мужчину наручники, показали ему свертки с неустановленным веществом и потребовали деньги, пригрозив, что в противном случае у него найдут наркотики. В итоге мужчина попросил деньги у сестры, передал требуемую сумму полицейским, после чего его отпустили.

Двоим полицейским предъявили обвинение в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Еще двое полицейских скрылись, их разыскивают, сообщает ТАСС.

Представитель МВД Москвы Владимир Васенин рассказал, что полицейских уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а их руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности. ТАСС при этом утверждает, что двое полицейских уволились еще в октябре — один уволился по выслуге лет и вышел на пенсию, другой сам расторг контракт.