В Дании предъявили обвинения в шпионаже россиянину

Прокуратура Дании предъявила обвинения в шпионаже гражданину России, сообщает Reuters.

Россиянин, чье имя и возраст не раскрываются, подозревается в том, что, постоянно проживая в Дании, передавал за вознаграждение российской разведке «информацию о датских энергетических технологиях».

Известно, что подозреваемый находится под стражей с начала июля, однако судебное разбирательство все еще не назначено. Россиянину грозит тюремный срок и депортация.

Отмечается, что уголовное дело в отношении россиянина связано с другим, более масштабным расследованием датских спецслужб. Другие подробности не приводятся.

В российском посольстве в Дании заявили «Интерфаксу», что считают уголовное преследование соотечественника ошибкой.

«Рассчитываем на непредвзятый подход датского правосудия к рассмотрению указанного дела. Надеемся на оправдательный вердикт суда и освобождение нашего соотечественника», — отметили в дипмиссии.