Жительницу Подмосковья приговорили к пяти годам условно за участие в ИГ. Она ухаживала за ранеными боевиками в Сирии и Ираке

Второй Западный окружной военный суд приговорил к пяти годам условно 33-летнюю жительницу подмосковного города Нахабино Анастасию Трушкину, признав ее виновной в участии в террористической организации «Исламское государство» на территории Сирии и Ирака.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на материалы дела, в деятельность ИГ Трушкину втянул гражданский муж, уроженец Таджикистана. В 2014 году она вместе с малолетними детьми отправилась через Турцию в сирийский город Манбидж, где «вела домашнее хозяйство, присматривала за скотиной и птицей», а также оказывала первую медицинскую помощь раненым боевикам ИГ.

Позже семья перебралась в иракский Мосул, там Трушкина продолжила ухаживать за ранеными. Впоследствие она сама получила ранение при американском авиаударе. В 2019 году семья приехала в Стамбул, их задержали и выслали в Душанбе. В марте 2020-го Трушкина вместе с четырьмя малолетними детьми вернулась в Россию, где она находилась в розыске. Ее отправили под домашний арест. В рамках уголовного дела ей грозило от восьми до 20 лет лишения свободы.

В ходе судебного процесса Трушкина признала свою вину и раскаялась в содеянном. По ее словам, в Сирию она поехала «для восстановления семьи и помощи мужу», а о своем участии в ИГ узнала уже только после задержания в Москве.

Судья ограничился условным сроком, приняв во внимание то, что у подсудимой четверо детей на иждивении и она лично не участвовала в боевых действиях.