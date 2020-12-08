Гендиректору «Победы» объявили выговор за акцию в поддержку Дзюбы, его заместителя уволили

Совет директоров авиакомпании «Победа» объявил выговор генеральному директору лоукостера Андрею Калмыкову за акцию в поддержку футболиста Артема Дзюбы. Об этом сообщают «Ведомости» и РБК со ссылкой на источники, близкие к компании.

По итогам заседания совета директоров, прошедшего 8 декабря, также был уволен один из заместителей Калмыкова, пишет РБК. Кто именно, не уточняется. В компании «Аэрофлот», в которую входит лоукостер, подтвердили эту информацию, но не сообщили дополнительных подробностей.

Поводом для дисциплинарных мер стало расследование истории с рейсом «Победы» из Екатеринбурга в Москву 11 ноября, в ходе которого пилоты летели над Нефтекамском по траектории, напоминающей фаллический символ. В пресс-службе авиакомпании, комментируя случившееся, предположили, что «капитаны „Победы“ так выразили поддержку капитану сборной Артему Дзюбе и показали свое отношение к его травле».

Комиссия Росавиации признала виражи пилотов «авиационным инцидентом», который мог сказаться на безопасности полета. В ведомстве назвали ответственным за инцидент непосредственно руководителей «Победы» и потребовали рассмотреть вопрос об их соответствии занимаемой должности.

Вечером 7 ноября в интернете распространили интимное видео с участием Артема Дзюбы, на котором футболист мастурбирует. После публикации Дзюбу временно отстранили из сборной России по футболу, где он был капитаном. Его также освистали фанаты во время матча за «Зенит».