В Астрахани 30 человек отравились в бассейне из-за 25-кратного превышения концентрации хлора

Обновление: ГУ МЧС по Астраханской области уточнило, что концентрация хлора была превышена в 25 раз. «Максимальное превышение там составило 24,9 мг на кубометр, при допустимом значении 1,0 мг», — заявили ТАСС в пресс-службе МЧС. Почему глава регионального МЧС говорил о 250-кратном превышении, не поясняется. Приносим извинения за ошибочную информацию в новости.

Врачи в Астрахани госпитализировали 30 человек, в том числе 21 ребенка, из-за острого отравления хлором в бассейне спортивного комплекса «Динамо», сообщил ТАСС, ссылаясь на региональное МЧС.

В больницы попали дети в возрасте от 5 до 12 лет, рассказали в областном Минздраве. Шестеро детей находятся в реанимации на кислородной поддержке. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что жизни детей ничего не угрожает.

При очистке воды в бассейне сотрудники спорткомплекса превысили концентрацию хлора почти в 250 раз, заявил глава регионального управления МЧС Алексей Мурзин в беседе с губернатором. «Максимальное превышение было зафиксировано 24,9 при допустимой концентрации 0,1», — сказал Мурзин. Он предположил, что сотрудники не в той последовательности использовали химикаты при очистке бассейна: «Сначала добавили одно вещество, добавили другое, а нужно было наоборот».

Во время происшествия, отметил ТАСС, дети пытались забаррикадироваться в небольшом помещении на первом этаже, но затем перешли на третий этаж, откуда их эвакуировали специалисты МЧС.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Бассейн «Динамо» закрыли до конца года.