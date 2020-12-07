Суд в Стамбуле освободил задержанных сотрудников НТВ. Их депортируют из Турции

Сотрудники телеканала НТВ, задержанные три дня назад в Стамбуле, освобождены по решению суда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным собеседника агентства, оператор Иван Малышкин и корреспондент Алексей Петрушко будут в ближайшее время депортированы из страны. Телеканал НТВ, в свою очередь, сообщил, что прокурор отказался от предъявления обвинений россиянам.

Малышкина и Петрушко задержали 3 декабря во время съемок репортажа о заводе по производству беспилотников. Власти Стамбула позже сообщали, что они без разрешения вели съемку в запретной зоне.

Вместе с россиянами была задержана турецкая журналистка, помогавшая им со съемкой. Сейчас ее тоже отпустили.