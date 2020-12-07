Суд в Екатеринбурге смягчил приговор фотографу Лошагину, осужденному за убийство жены. Он досрочно выйдет на свободу

Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство местного фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного по делу об убийстве своей жены, и заменил неотбытую часть его наказания в виде лишения свободы на сроком на три года и 25 дней. Об этом сообщает E1.ru, ссылаясь на прокуратуру Свердловской области.

Прокуратура и администрация колонии, где сидит Лошагин, выступали против удовлетворения ходатайства, пишет ТАСС. «Вину в инкриминируемом преступлении осужденный так и не признал, не принес извинения потерпевшим, имел дисциплинарное взыскание за время отбытия наказания», — отметили в прокуратуре.

Решение суда пока не вступило в законную силу. У прокуратуры есть 10 дней, чтобы его обжаловать.

Жена Дмитрия Лошагина — модель Юлия Прокопьева — пропала 22 августа 2013 года в Екатеринбурге. Спустя два дня ее нашли мертвой в лесу. Как установил суд, Лошагин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил жену, вывез ее тело в лес и поджег. Лошагин отрицал причастность к убийству и настаивал на своей невиновности.

В декабре 2014 года суд оправдал Дмитрия Лошагина, посчитав, что прямых доказательств его вины в убийстве нет. Дело направили на новое рассмотрение. В июне 2015 года фотографа приговорили к 10 годам колонии строгого режима, а в сентябре того же года срок заключения сократили до 9 лет и 10 месяцев. По состоянию на 7 декабря 2020 года Лошагин отбыл шесть лет, девять месяцев и пять дней лишения свободы.