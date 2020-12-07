Создатели сериала «Корона» не планируют указывать, что он является вымыслом. Добавить такое предупреждение предлагал министр культуры Великобритании

Стриминговый сервис Netflix не собирается добавлять в сериал «Корона» предупреждение о том, что происходящее на экране является художественным вымыслом.

«Мы всегда позиционировали „Корону“ как драму, и мы всегда были уверены в том, что все подписчики понимают, что это художественный вымысел, который во многом основан на исторических событиях», говорится в заявлении Netflix, выдержки из которого приводит BBC News.

«В связи с этим у нас нет планов — и мы не видим такой необходимости — добавлять дисклеймер», — подчеркнули в Netflix.

Добавить предупреждение о вымысле в «Корону» предлагал министр культуры Великобритании Оливер Доуден. В интервью The Daily Mail министр выразил опасения, что молодые зрители, которые не застали описываемые в сериале события, могут «принять вымысел за факты». По мнению министра, создателям сериала следовало бы в самом начале четко прописать, что речь идет о художественном произведении.

Сериал «Корона» рассказывает о жизни британской королевской семьи. В 2020 году вышел четвертый сезон сериала, одна из основных линий которого — брак принца Чарльза и Дианы Спенсер.

Четвертый сезон сериала вновь спровоцировал обсуждение причин распада первого брака принца Уэльского и роли, которую в этом сыграла Камилла Паркер-Боулз, которая позже стала второй женой Чарльза.

Опасения, что именно показанная в сериале версия развития событий будет восприниматься как истина, высказывал и брат принцессы Дианы, граф Спенсер. Он также предлагал показывать в начале сериала предупреждение о том, что это художественное произведение, но основанное на некоторых реальных событиях.