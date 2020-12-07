НРА: Россия не смогла заместить поставки «санкционки». Ее везут из Чили, Эквадора и Китая

Россия не смогла достичь целей импортозамещения продуктов, в том числе запрещенных к ввозу в рамках контрсанкций в 2014 году. Об этом говорится в исследовании Национального рейтингового агентства (НРА), которое приводит «Коммерсант».

В 2012 году в России была принята стратегия импортозамещения, рассчитанная до 2020 года. Из заложенных в ней целей существенно удалось сократить только импорт мяса — на 65%. Но это все еще почти на три процентных пункта ниже, чем предусмотрено стратегией. Импорт молочной продукции сократился на 20% вместо предусмотренных 30%, плодоовощной продукции — на 11% вместо 20%, овощей — на 27% вместо 70,3%.

В ряде случаев на смену импортерам, попавшим под контрсанкции, пришли компании из третьих стран. Например, основным поставщиком молочной продукции вместо стран Евросоюза стала Беларусь: до эмбарго на ее долю приходилось 39% поставок, после — 79%. Беларусь заместила ЕС и в поставках мяса в Россию: сейчас ее доля в структуре импорта составляет 29% против 12% в 2013 году.

При этом некоторые поставщики из третьих стран занимаются реэкспортом все той же «запрещенки», считают в НРА. Чили, которая вместе с Фарерскими островами заменила Норвегию в поставках рыбы в РФ, сама нарастила импорт норвежской рыбы в три раза. Эквадор, заменивший ЕС в импорте фруктов, увеличил закупки этой продукции в Европе в семь раз. Китай, который частично заместил ЕС в импорте овощей, стал втрое больше закупать их в Европе.

Ранее неоднократно сообщалось о реэкспорте санкционных товаров — в частности, овощей и фруктов — из Беларуси. В 2019 году Минск заявил о прекращении такой практики.

Обновлено 13:00. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя результаты исследования, назвал в целом успешной программу импортозамещения. «Если мы говорим о каких-то нюансах, то да, импорт, безусловно, происходит, он будет происходить, никогда задача остановить импорт продуктов питания не стояла, поэтому здесь, конечно, нужно дифференцировать покрытие основных потребностей и других элементов», — заметил он.

В августе 2014 года Россия запретила ввоз многих видов продовольствия из стран, которые ввели в отношении нее санкции из-за присоединения Крыма и роли в украинском кризисе. Власти РФ заявляли, что ограничение ввоза зарубежных продуктов поможет развитию российских производителей.

В октябре 2019 года РАНХиГС и Центр экономических и финансовых исследований и разработок пришли к выводу, что из-за продовольственных контрсанкций жители России каждый год теряют 445 миллиардов рублей в ценах 2013 года.

В ноябре 2020-го Россия продлила продуктовые контрсанкции до конца 2021 года.