Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии бывшего украинского футболиста Василия Василенко по обвинению в шпионаже

Мосгорсуд приговорил к 12 годам лишения свободы гражданина Украины Василия Василенко по делу о шпионаже. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отбывать наказание Василенко будет в колонии строгого режима.

Дело имело гриф «секретно», и заседания суда проходили в закрытом режиме. Точная фабула обвинения неизвестна; дело вело управление ФСБ по Москве, ведомство не комментировало его суть.

Василенко был арестован в октябре 2019 года — первоначально его обвиняли по делу о контрабанде. Летом 2020 года ему были предъявлены обвинения в шпионаже в пользу Украины.

Василенко с 1992 по 2001 год играл на позиции защитника в клубах второй лиги чемпионата Украины «Таврия» (Новотроицкое), «Торпедо» (Мелитополь) и «Дружба» (Бердянск).