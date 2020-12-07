Главу пресс-службы дагестанского парламента отстранили от работы после поста, где он назвал госсекретаря Дагестана «решалой»

Руководителя пресс-службы парламента Дагестана Уллубия Эрболатова отстранили от работы за « деятельности органов государственной власти и их руководителей». Об этом сообщается на сайте парламента республики.

В отношении Эрболатова проводят служебную проверку. Какие именно высказывания стали поводом для проверки и отстранения, не уточняется.

Как пишет издание «Новое дело», возможно, речь идет о посте в телеграм-канале Эрболатова, где тот назвал госсекретаря Дагестана «решалой». Пост уже удалили, но его можно увидеть в сообщениях других каналов.

То, что такой пост в канале Эрболаева действительно был, косвенно может подтвердить эта запись.

Телеграм-канал @alibaba_05 пишет, что Эрболаев в своем канале высказывался не только про руководство Дагестана, но и, например, про Дмитрия Медведева, которому посоветовал «закатать губу». Такого поста в канале также уже нет, из приведенной alibaba_05 цитаты неочевидно, что Эрболаев советует сделать это именно Медведеву.