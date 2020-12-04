В Турции задержали съемочную группу НТВ

Полиция Турции задержала съемочную группу телеканала НТВ — репортера Алексея Петрушко и оператора Ивана Малышкина, сотрудников программы «Центральное телевидение».

Как сообщает НТВ, утром 3 декабря журналисты связались с редакцией и сообщили, что полицейские задержали их в пригороде Стамбула, после чего перестали выходить на связь. Вечером того же дня Петрушко отправил СМС: «Нас почему-то до сих пор держат». Затем журналисты перестали отвечать на звонки и сообщения редакции.

Официально о причинах задержания не сообщалось. ТАСС пишет со ссылкой на источник в МИД Турции, что журналистов задержали, потому что «у них не было какого-либо разрешения на съемку».

МИД РФ сообщил, что российские дипломаты контактируют с турецкими властями, проясняют информацию о возможном задержании журналистов НТВ, а также пытаются их найти.