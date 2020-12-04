В Приморье спустя две недели после ледяного дождя полностью восстановили энергоснабжение. Ущерб от стихии оценили в миллиард рублей

В Приморском крае полностью восстановили энергоснабжение, нарушенное в ночь на 19 ноября из-за прошедшего ледяного дождя, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона. По данным экстренных служб, энергоснабжение в том числе восстановили на острове Русский во Владивостоке.

Ущерб от циклона с ледяным дождем, по предварительной оценке, превысил один миллиард рублей, сообщила глава регионального правительства Вера Щербина. Больше всего расходов — на 619 миллионов рублей — понесли предприятия энергетики и коммунального хозяйства. Еще 200 миллионов рублей ушло на аварийно-восстановительные работы.

Из-за шторма в Приморье перестали работать около 150 линий электропередач, более 600 опор упали, а свыше 180 тысяч человек, в том числе жители Владивостока, остались без электричества.

В Приморском крае продолжают восстанавливать территории, пострадавшие от ледяного дождя. Так, альпинистам осталось очистить ото льда еще половину площади пилонов моста, ведущего на остров Русский.

В Приморье продолжает действовать чрезвычайная ситуация, объявленная в регионе после шторма.