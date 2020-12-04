Сенатор Александр Михайлов, бывший губернатор Курской области, умер от сердечного приступа после приема граждан

Член Совета Федерации, бывший губернатор Курской области Александр Михайлов умер 4 декабря в возрасте 69 лет, сообщает РИА Новости.

Как уточнил в разговоре с агентством глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко, сенатор умер не от коронавирусной инфекции.

«Он [Михайлов] вел в регионе прием граждан и ему на приеме стало плохо, сердечный приступ», — сказал Тимченко.

Михайлов руководил Курской областью в 2000-2018 годах сначала как член КПРФ, а с 2005 года — как представитель «Единой России». После ухода с губернаторского поста стал сенатором от исполнительной власти Курской области.