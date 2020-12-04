Инфляция в России за 11 месяцев превысила прогноз правительства на весь 2020 год

Рост потребительских цен в России за 11 месяцев 2020 года составил 4,05%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

Таким образом инфляция в январе-ноябре превысила прогноз правительства РФ, по которому инфляция составит 3,8% за весь 2020 год.

Кроме того, рост цен приближается к верхней границе интервала, который давал ЦБ — 3,9-4,2%. Как полагает «Интерфакс», верхней прогнозной планки ЦБ инфляция «с большой вероятностью достигнет на следующей неделе».