Совладелец «Юлмарта» получил год тюрьмы заочно за неуважение к суду Британских Виргинских островов

Суд на Британских Виргинских островах (БВО) заочно приговорил совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина к году лишения свободы за отказ выполнить постановление и за неуважение к суду, пишет «Коммерсант».

Суд постановил, что Костыгин должен раскрыть банку ВТБ как одному из своих кредиторов свои активы. Бизнесмен с 2017 года должен банку 650 миллионов рублей, которые ВТБ взыскал с него через суд в Петербурге.

Поскольку Костыгин не выплатил долг, ВТБ начал разыскивать и арестовывать его активы не только в России, но и за рубежом.

В 2019-м суд БВО обязал Костыгина предоставить информацию об активах по всему миру стоимостью свыше тысячи долларов и заранее наложил на них арест. Решение суда блокирует для Костыгина любые финансовые операции за границей, в том числе получение кредитов в крупных банках, отмечает «Коммерсант».

В России Костыгина обвиняют в мошенничестве по заявлению Сбербанка, с 2017-го он находится под домашним арестом. По словам адвоката, дело еще расследуют.