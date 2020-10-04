Губернатор Камчатки заявил, что ситуация в загрязненной Авачинской бухте «нормализуется благодаря уникальной способности океана к самовоcстановлению»

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что обстановка в Авачинской бухте, где произошло загрязнение воды нефтепродуктами, «благоприятная».

«Люди отдыхают на берегу моря, и в целом ситуация нормализуется благодаря уникальной способности океана к самовоcстановлению», — говорит Солодов в видео, опубликованном в его инстаграмме.

При этом губернатор заверил, что власти будут добиваться «полноценного и досконального изучения» причин загрязнения, пробы воды будут изучать «в лучших лабораториях в Москве и, параллельно, во Владивостоке».

На Камчатке на нескольких участках Авачинского залива были обнаружены следы загрязнения нефтепродуктами и погибшие морские животные. Пробы воды показали, что предельно допустимая норма фенолов в воде превышена в два раза, по нефтепродуктам — в четыре раза. Среди загрязненных участков — Халактырский пляж, популярный среди серферов, они жаловались на резь в глазах и симптомы отравления. Власти Камчатки, в свою очередь, заявили, что речь о масштабном загрязнении океана не идет. Причины повышения концентрации вредных веществ пока не установлены. Краевое управление СК проверяет сообщения о гибели животных и загрязнении воды. Региональную проверку взяла под свой контроль Генпрокуратура.