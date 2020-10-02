«Победа» снизила стоимость возврата билетов до 1 рубля. Но только на шесть дней

Лоукостер «Победа» объявила о временном снижении до 1 рубля платы за возврат билетов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Забронировать услугу возврата билетов на сайте «Победы» можно будет только в течение шести дней — со 2 по 7 октября. Услуга доступна для всех рейсов авиакомпании. Оформить возврат можно будет не позднее чем за 48 часов до времени вылета.

«Мы сделали услугу возврата фактически бесплатной, чтобы наши клиенты чувствовали себя комфортно и защищенно, бронируя билеты в октябре», — цитирует агентство «Москва» заявление генерального директора «Победы» Андрея Калмыкова.

Авиакомпания «Победа» позиционирует себя как лоукостер и продает билеты без возможности возврата. Весной 2020 года на фоне резкого сокращения рейсов из-за пандемии коронавируса «Победа» ввела платную услугу возврата билетов. Стоимость такой услуги, оформляемой при бронировании, составляла 499 рублей, что соответствует минимальному тарифу для рейсов «Победы».

В сентябре в России начало расти число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции. Власти заявляют, что несмотря на так называемую вторую волну COVID-19 вновь вводить режим обязательной самоизоляции пока не планируется.