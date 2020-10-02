Forbes опубликовал рейтинг актрис мира, в нем десять участниц.

На первом месте София Вергара, чей годовой доход журнал оценил в 43 миллиона долларов. Вторую строчку заняла Анджелина Джоли, которая, по подсчетам Forbes, за год заработала 35,5 миллиона долларов.

Третью строчку журнал отдал Галь Гадот с 31,5 миллиона долларов. Далее идут Мелисса Маккарти и Мерил Стрип с годовым доходом 25 миллионов и 24 миллиона долларов соответственно.

Из десяти участниц рейтинга восемь основную часть дохода получили от телевидения и сервисов потокового вещания

В общей сложности актрисы из списка Forbes, по оценке издания, заработали за 12 месяцев 254 миллиона долларов.

Это на 20% меньше, чем годом ранее и почти вдвое меньше, чем за год заработали десять самых высокооплачиваемых, по версии Forbes, актеров (в совокупности они, по оценке журнала, получили за год 545,5 миллиона долларов).