В телеграме появилась возможность оставлять комментарии к постам в каналах, сообщил создатель мессенджера Павел Дуров.

Сегодня мы добавляем встроенную поддержку комментариев в каналах. После обновления Telegram вы сможете оставлять комментарии в некоторых каналах, в том числе и в этом.

Комментарии под постом в канале открываются в отдельной вкладке, похожей на групповой чат. Кроме текстовых комментариев, пользователи могут оставлять голосовые сообщения и гифки.

Также в телеграме появилась возможность поиска по разным категориям: чаты, медиа, ссылки, файлы, музыка. Чтобы ограничить диапазон времени, можно написать в строке поиска дату или слово «вчера».

Кроме того, для администраторов групповых чатов добавили функцию анонимности. Она скрывает администратора из списка участников группы и позволяет ему публиковать сообщения в чате от имени группы, как в каналах.

В августе Telegram запустил видеозвонки, но только в приложении для Android.