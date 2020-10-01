Омбудсмен Татьяна Москалькова предложила возбудить уголовное дело в связи с отравлением Навального

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что выступает за возбуждение уголовного дела в связи с отравлением Алексея Навального.

«Я сторонник того, чтобы было возбуждено уголовное дело, потому что мы все заинтересованы в том, чтобы установить истину в этой ситуации. Она получила большой общественный резонанс», — цитирует Москалькову агентство «Интерфакс».

В связи с отравлением Алексея Навального в России доследственные проверки проводили прокуратура и МВД. В результате они пришли к выводу, что оснований для возбуждения уголовного дела нет. Об этом же говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Навальный в интервью немецкому журналу Der Spiegel заявил, что за его отравлением стоит лично президент Владимир Путин.

С требованием провести открытое расследование отравления Навального выступали европейские политики, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.