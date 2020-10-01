Из монастыря на Валдае украли подаренную Путиным икону. Преступников ловили ФСБ и Главное управление уголовного розыска МВД

Задержаны подозреваемые в краже из Иверского монастыря на Валдае иконы, подаренной президентом РФ Владимиром Путиным.

Икона и другие ценности были похищены из монастыря в ночь на 1 сентября. Преступники, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД, подплыли к острову Валдай на лодке, сделали подкоп под воротами и проникли на территорию древнего монастыря.

Ровно через месяц ФСБ отчиталась, что двое подозреваемых в краже задержаны. Задержание ФСБ провела совместно с Главным управлением уголовного розыска МВД России, цитирует «Интерфакс» сообщение спецслужбы.

Икона и часть других ценностей, похищенных из монастыря, обнаружены в гараже одного из задержанных. «В ближайшее время святыни будут возвращены в монастырь», — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Возбуждены уголовные дела о краже и хищении предметов, имеющих особую ценность.

Задержаны похитители древней иконы из Валдайского монастыря, подаренной президентом TASS

Икону Иверской Божьей Матери, датируемую XVII-XVIII веками, Владимир Путин подарил монастырю в 2001 году.