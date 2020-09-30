ВТБ избавился от своей доли в Первом канале

Банк ВТБ продал свою долю в капитале Первого канала. Данные об этом выложены на портале Центра раскрытия корпоративной информации.

Сделка прошла 23 сентября. Подробности о покупателе и сумме продажи не сообщаются.

ВТБ купил акции Первого канала в 2019 году у Романа Абрамовича. Это была последняя доля бизнесмена в капитале канала — в начале 2000-х годов он владел 49% акций, но в последние годы постепенно продавал их.

Контрольный пакет Первого канала принадлежит государственным структурам — Росимуществу (38,9%), агентству ИТАР-ТАСС (9,1%), телецентру «Останкино» (3%). Еще 29% акций контролирует Национальная медиа группа Юрия Ковальчука.