Цену медицинской маски в московском метро снизят до 5 рублей. В начале пандемии их продавали в шесть раз дороже

Цена одноразовой маски на станциях Московского метрополитена будет снижена до 5 рублей, сообщает пресс-служба транспортного департамента мэрии города.

С конца августа до последнего времени маски продавались по цене 10 рублей за штуку. Новые цены будут действовать с 1 октября.

Ношение масок и перчаток в общественном транспорте Москвы обязательно с 12 мая.

Весной, когда маски только поступили в продажу в метрополитене, их цена была 30 рублей за штуку. «Русская служба Би-би-си», изучившая документы по закупкам, писала, что наценка составляет от нескольких сотен до нескольких тысяч процентов. В мэрии это отрицали, утверждая, что закупочная цена без учета логистики на тот момент составляла 21-23 рубля.