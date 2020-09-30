Годовые бонусы топ-менеджерам ВТБ сократят в два раза

Вознаграждение топ-менеджерам ВТБ по итогам 2019 года сократят вдвое по сравнению с первоначальными планами. Об этом со ссылкой на пресс-службу банка сообщает «Интерфакс».

«Это решение принято в ситуации экономической турбулентности, спровоцированной пандемией коронавируса», — пояснили в банке.

В пресс-службе отметили, что в 2019 году ВТБ получил «рекордные 201,2 миллиарда рублей чистой прибыли».

Объем бонусов, которые получат менеджеры ВТБ, в банке не назвали.