Курс евро на Московской бирже превысил 93 рубля

Курс евро на Московской бирже утром 29 сентября превысил 93 рубля: к 10:14 мск европейская валюта стоила 93,04 рубля.

Как отмечает «Интерфакс», последний раз выше 93 рублей курс евро поднимался 21 января 2016 года.

Доллар на открытии торгов 29 сентября также дорожал по отношению к рублю. К 10:15 мск курс американской валюты составил 79,74 рубля.

Рубль дешевеет к мировым валютам на фоне снижения нефтяных цен.

Североморский сорт Brent c поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE утром 29 сентября дешевел на 0,6% до 42,17 доллара за баррель, пишет Bloomberg. WTI с поставкой в ноябре на торгах в Нью-Йорке дешевела на 0,7% до 40 долларов за баррель после роста на 0,9% 28 сентября.

Нефть дешевеет перед публикацией данных Управления энергетической информации США о запасах углеводородов. По данным собственного опроса Bloomberg, в США запасы сырой нефти на минувшей неделе выросли на миллион баррелей впервые за три недели.

Кроме того, нефтяные цены снижаются на опасениях по поводу восстановления спроса после роста заболеваемости COVID-19 в странах с развитой экономикой.