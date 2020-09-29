Конституционный суд проверит указы губернаторов, ограничивавших передвижение граждан во время эпидемии

Конституционный суд (КС) РФ принял к рассмотрению жалобу на действия губернаторов, которые своими указами ограничивали передвижение жителей регионов во время эпидемии COVID-19. Об этом пишет «Коммерсант».

Газета отмечает, что это первая такая жалоба, которая дошла до КС. Ее подал городской суд подмосковного Протвино. Он просит проверить конституционность постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева о (он же режим так называемой самоизоляции).

Поводом для обращения в КС стало дело местного жителя Сергея Пантюхова, который в апреле 2020 года вышел из дома без необходимости, нарушив требования из указанного постановления.

Пантюхов признал, что совершил правонарушение. Суд же не стал его штрафовать и закрыл дело за отсутствием состава, сославшись на 27 статью Конституции РФ, которая гарантирует право на свободу передвижения. Суд счел, что у губернаторов нет полномочий ограничивать это право, поясняет газета.

В обращении в КС суд Протвино также сослался на указ Владимира Путина от 2 апреля 2020 года, в котором президент поручил губернаторам «установить особый порядок передвижения лиц и транспортных средств». Но «ограничивать права и свободы граждан» указ не разрешал, цитирует газета доводы Протвинского городского суда.

Как напоминает «Коммерсант», в российских судах разных инстанций уже пытались оспаривать решения глав регионов, принятые в связи с эпидемией. Подобные иски оставались без движения или возвращались истцам. К примеру, в августе 2020 года было прекращено производство по иску московских муниципальных депутатов к Сергею Собянину и Мосгордуме. Депутаты пытались оспорить административную статью, позволяющую штрафовать за нарушение самоизоляции с помощью видеокамер и геолокации.