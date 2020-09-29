Бывший настоятель храма потребовал от Андрея Кураева 300 тысяч рублей из-за обвинений в домогательствах к семинаристу

Бывший настоятель Воскресенского военного собора в Омске Олег (Серафим) Николин подал иск о защите чести и достоинства к протодиакону Андрею Кураеву. Как сообщают «Открытые медиа», иск был зарегистрирован Черемушкинским судом Москвы в конце августа.
Истец требует от ответчика 300 тысяч рублей.
В сентябре 2019 года Кураев сообщил, что Николина отстранили от служения по обвинениям в домогательствах к 17-летнему семинаристу. Как отмечают «Открытые медиа», публично это не подтверждалось, но запись о настоятельстве Николина в храме была удалена с сайта омской епархии, а с сайта «Православный Маяк» пропало его интервью.
Профессор Московской духовной академии Алексей Осипов сказал «Открытым медиа», что подобный спор в светском суде — это чрезвычайное явление. Обычно, по его словам, такие споры решаются во внутреннем церковном суде.
Андрей Кураев — один из самых публичных священнослужителей РПЦ. Он часто выступает с высказываниями по общественно значимым темам, которые противоречат официальной позиции церкви.
Весной 2020 года Кураев был запрещен в служении указом патриарха Кирилла. Причиной этого стали резкие высказывания протодиакона об умершем от ковида настоятеле Богоявленского собора в Москве протоиерее Александре Агейкине.