Бывший настоятель храма потребовал от Андрея Кураева 300 тысяч рублей из-за обвинений в домогательствах к семинаристу

Бывший настоятель Воскресенского военного собора в Омске Олег (Серафим) Николин подал иск о защите чести и достоинства к протодиакону Андрею Кураеву. Как сообщают «Открытые медиа», иск был зарегистрирован Черемушкинским судом Москвы в конце августа.

Истец требует от ответчика 300 тысяч рублей.

В сентябре 2019 года Кураев сообщил, что Николина отстранили от служения по обвинениям в домогательствах к 17-летнему семинаристу. Как отмечают «Открытые медиа», публично это не подтверждалось, но запись о настоятельстве Николина в храме была удалена с сайта омской епархии, а с сайта «Православный Маяк» пропало его интервью.

Андрей Кураев — один из самых публичных священнослужителей РПЦ. Он часто выступает с высказываниями по общественно значимым темам, которые противоречат официальной позиции церкви.

Весной 2020 года Кураев был указом патриарха Кирилла. Причиной этого стали резкие высказывания протодиакона об умершем от ковида настоятеле Богоявленского собора в Москве протоиерее Александре Агейкине.