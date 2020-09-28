Под Мурманском открыли мост, построенный взамен рухнувшего из-за паводка летом 2020 года

В Мурманской области ввели в эксплуатацию новый мост через реку Кола, передает «Интерфакс».

Его построили после того, как старый мост обрушился в июне 2020 года во время паводка.

«Этот [новый] мост уникальный. Во-первых, нет промежуточных опор, и здесь уникальные решения применены в части экологии, и даже рыба сможет точно так же двигаться, без препятствий, как и поезда», — цитирует агентство главу РЖД Олега Белозерова, который присутствовал на церемонии открытия моста.

Предполагается, что срок эксплуатации нового моста составит около 100 лет, пишет «Интерфакс».

Старый мост начал рушиться 30 мая 2020 года. Река подмыла одну из опор моста, его надводная часть рухнула. Движение пассажирских и грузовых поездов от станции Выходной до Мурманска приостановили. Как пишет ТАСС, сообщение с Мурманском по обходным путям наладили за 18 дней.

Мурманский Следственный отдел на транспорте завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис говорил, что мост «толком не укрепляли» 90 лет. По утверждению прокуратуры региона, мост ремонтировали в 2014 году.