В Башкирии суд приговорил к лишению свободы кассира Луизу Хайруллину и ее мужа Марата за хищение из банка более 25 миллионов рублей, сообщает «Интерфакс».

Хайруллина получила пять лет колонии, ее муж — шесть.

Дело против Хайруллиной рассматривалось по статье о в особо крупном размере. Марата Хайруллина признали виновным по этой же статье; суд также счел его организатором преступления.

В ходе процесса Хайруллина полностью признала свою вину, ее супруг сделал это частично — он отрицал свою роль как организатора.

Хайруллина украла 25 миллионов рублей из отделения «Россельхозбанка» в городе Салават в июле 2019 года, после чего вместе с мужем и детьми уехала из города. Ее обнаружили спустя месяц на съемной квартире в Казани — правоохранительные органы вычислили местоположение Хайруллиной по мобильному телефону: она включила его, чтобы проверить, поступили ли ей социальные выплаты на детей.

Денег при задержании у кассира не нашли. Марат Хайруллин заявил, что проиграл их в азартные игры. Первоначально он проходил по делу как свидетель.