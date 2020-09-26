«ОВД-Инфо»: в Хабаровске возбудили первое уголовное дело против участника акций в поддержку Фургала

В Хабаровске возбудили уголовное дело о применении насилия к представителю власти против Дениса Посметюхина, участника акций в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края . Об этом рассказал адвокат от «ОВД-Инфо» Алексей Петренко, который защищает Посметюхина.

По версии СК, Посметюхин распылил перцовый газ в сторону силовиков 25 сентября. В этот день полицейские и судебные приставы попытались силой вытащить из его водителя Андрея Маклыгина, из-за чего между ними и активистами произошла стычка.

26 сентября Посметюхина задержали как подозреваемого и доставили в следственное управление СК по Хабаровскому краю. Потерпевшими по его делу проходят пятеро полицейских и судебных приставов.

«ОВД-Инфо» называет дело Посметюхина первым уголовным делом против участников акций в поддержку Фургала. Ранее их (в том числе самого Посметюхина) привлекали только к административной ответственности.

Акции в поддержку Сергея Фургала проходят в Хабаровске с 11 июля. Наиболее многочисленными они становятся по субботам. Протестующие требуют провести открытый суд над Фургалом в Хабаровске — они опасаются, что в Москве он не будет справедливым.