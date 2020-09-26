Экономисты ВШЭ: 6% представителей российского среднего класса перешли в категорию бедных из-за пандемии

Из-за пандемии коронавируса и связанного с ней экономического кризиса 6,1% работающих представителей российского перешли в категорию бедных — то есть, имеющих доходы ниже прожиточного минимума (11 468 рублей).

Об этом говорится в докладе экономистов Высшей школы экономики (ВШЭ) «Россия в новую эпоху: выбор приоритетов и цели национального развития», с которым ознакомился РБК.

Причиной обеднения стали потеря работы и простой. В период пандемии 8,7% представителей среднего класса потеряли работу, 3,9% ушли на простой с сохранением зарплаты на уровне не выше МРОТ (12 130 рублей), сказано в докладе.

Перед пандемией, по оценкам экспертов ВШЭ, к среднему классу принадлежали 24% занятых россиян. Переход 6,1% в другую категорию соответствует сокращению доли примерно на 1,5 процентных пункта.

Согласно докладу экономистов ВШЭ, из-за пандемии доля бедных в России увеличилась с 12,3% до 19-20% по сравнению с 2019 годом, а душевые доходы сократились на 9,7–11,5%. Антикризисные меры властей помогли снизить уровень бедности до 16–17% и отыграть 2 процентных пункта падения доходов.