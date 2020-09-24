Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) прокомментировала информацию о подозрительных транзакциях российских банков, обнародованную в утечке секретных данных финансовой разведки США (FinCEN).

Как заявили РБК в ведомстве, российские власти не игнорируют операции клиентов, которые могут быть связаны с отмыванием денег. Вот что сказали в пресс-службе:

«Изложенные в материалах [СМИ] факты неоднократно подвергались проверкам как со стороны российской финансовой разведки, так и со стороны других участников национальной антиотмывочной системы. Не все из них имели признаки состава преступления. Однако ряд фактов лег в основу уголовных дел, по некоторым из них вынесены обвинительные приговоры».

Конкретных примеров в Росфинмониторинге не привели, сославшись на законодательный запрет. Там добавили, что объем сведений, касающийся Российской Федерации, «представляется незначительным в общем массиве данных».

20 сентября международный консорциум журналистов-расследователей во главе с Buzz Feed News обнародовал секретные документы бюро Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) за 2000-2017 годы. В нем содержатся данные о более 200 тысяч транзакций, помеченных как подозрительные — на общую сумму больше двух триллионов долларов. Более 3,8 тысячи из этих переводов отождествляются с Россией.

Среди прочего в отчетах FinCEN содержится информация об офшорных сделках людей, приближенных к Владимиру Путину — музыканта Сергея Ролдугина, советника президента Валентина Юмашева, бизнесменов Аркадия Ротенберга и Романа Абрамовича. Упоминание в отчетах не обязательно свидетельствует о нарушении закона.

Подробнее в подкасте «Что случилось» 400 репортеров со всего мира изучили очередную утечку — документы Минфина США. Вот что нового мы узнали оттуда о коррупции в России