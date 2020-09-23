«Жемчужного прапорщика» Вадима Бойко отправили под домашний арест по делу об избиении полицейского
Красногвардейский районный суд Петербурга назначил два месяца домашнего ареста бывшему милиционеру Вадиму Бойко, известному как «жемчужный прапорщик», сообщает «Коммерсант». В отношении него расследуется уголовное дело по статье о применении насилия к полицейскому.
Бойко задержали 18 сентября после драки в магазине на проспекте Косыгина. Во время опроса в отделе полиции он ударил помощника дежурного Константина Спиллера. В ОВД вызвали скорую, у пострадавшего зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб нижней челюсти.
По части 1 статьи 318 УК Бойко грозит штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.
Вадим Бойко стал известен как «Жемчужный прапорщик» летом 2010 года — он участвовал в разгоне оппозиционной акции в Петербурге, в ходе которой назвал протестующих хорьками и избил дубинкой одного из участников. Тогда же на руке у Бойко заметили браслет, похожий на жемчужный.
После на него завели уголовное дело и приговорили к 3,5 годам условно по делу о превышении должностных полномочий. В 2014 году Бойко приговорили еще к одному условному сроку по делу о стрельбе в кафе.