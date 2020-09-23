Суд в Новосибирске арестовал руководителей религиозной общины Виссариона

Центральный районный суд Новосибирска арестовал на два месяца главу религиозной общины «Церкви последнего завета» Сергея Торопа, называющего себя Виссарионом. Об этом сообщает ТАСС.

На два месяца также арестованы помощники Торопа Владимир Ведерников и Вадим Редькин.

Тороп в суде заявил о своей невиновности. «Из того, что я прочел, я не только полностью не согласен с пунктами обвинения, я даже полностью отрицаю детали, которые там упоминаются», — приводит его слова «Коммерсант».

Торопа, Ведерникова и Редькина задержали накануне в Красноярском крае и на вертолете доставили в Новосибирск. Их подозревают в том, что они присваивали денежные средства членов общины и «применяли к ним психологическое насилие».

Бывший слесарь и участковый Сергей Тороп основал «Церковь последнего завета» в 1991 году. В 1995 году религиозную организацию официально зарегистрировали в министерстве юстиции РФ.

Последователи общины Виссариона живут в нескольких населенных пунктах Курагинского и Каратузского районов на юге Красноярского края. Они ведут натуральное хозяйство, им запрещено курить, пить и обмениваться деньгами.