Курс доллара на Московской бирже впервые за пять месяцев поднялся выше 77 рублей
Источник: Московская биржа
Курс доллара на Московской бирже вечером 23 сентября поднимался до 77,1 рубля. Как отмечает «Интерфакс», последний раз выше отметки 77 рублей доллар поднимался 22 апреля 2020 года.
На момент публикации новости доллар на Мосбирже стоил 76,9 рубля.
По мнению опрошенных «Интерфаксом» экспертов, российская валюта дешевеет к доллару «из-за усиления геополитических рисков вокруг России», связанных с кризисом в Белоруссии и инцидентом с Алексеем Навальным.
Евро вплотную подобрался к отметке 90 рублей — к 17:20 европейская валюта стоила 89,9 рубля.