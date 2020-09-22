Вынесен приговор по делу о нападении на сооснователя группы «Ляпис Трубецкой» Руслана Владыко. Он умер в больнице после избиения

Житель Минска Сергей Шукан получил пять лет колонии строгого режима по делу о нападении на сооснователя «Ляписа Трубецкого» Руслана Владыко, сообщает «Европейское радио для Белоруссии» («Еврорадио»).

Шукана признали виновным в причинении смерти по неосторожности. Владыко избили в Минске в июне 2019-го, он получил черепно-мозговую травму и впал в кому. В январе 2020-го музыкант умер в больнице, не приходя в сознание.

Также Шукан должен будет заплатить 10 тысяч рублей сестре Владыко и 30 тысяч — его матери в качестве компенсации морального ущерба (в российских рублях в общей сложности — чуть больше миллиона).

Как пишет Tut.by, Шукан не отрицал, что у него с музыкантом возник конфликт в баре (возле которого затем нашли Владыко). Он говорил, что ударил Владыко только один раз: «Кулаком в глаз, после чего тот упал на землю».

По данным «Еврорадио», у Владыко кроме черепно-мозговой травмы обнаружили переломы костей черепа, рваную рану нижней губы, гематомы. Все травмы «возникли как минимум от четырех травмирующих воздействий твердым предметом». Шукан утверждает, что к этим травмам он отношения не имеет.

Родственники Владыко полагают, что нападавших было несколько. Мать музыканта сказала «Еврорадио», что рассчитывала на приговор со сроком 10 лет, так как прокурор запрашивал для Шукана 11 лет.