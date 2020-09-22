Сотруднику ОМОНа, которого телеграм-канал Nexta назвал исполнителем роли Валерия Цепкало в интимном видео, присудили компенсацию

Суд Минского района потребовал от администратора телеграм-канала Nexta выплатить компенсацию в 2500 белорусских рублей (около 73 тысяч российских рублей) по иску о защите чести и достоинства, который подал сотрудник минского ОМОНа Алексей Ковалев. Об этом сообщило МВД Беларуси.

По информации ведомства, компенсацию Ковалев намерен направить на благотворительность. Но неизвестно, получит ли он деньги: создатель Nexta Степан Путило живет в Польше и «принципиально игнорирует требования белорусских судов», отмечает «Наша нива».

Ковалев подал в суд после того, как телеграм-канал Nexta в середине июля назвал его исполнителем роли политика Валерия Цепкало на компрометирующем видео. В ролике человек, похожий на Цепкало, снят в постели с двумя женщинами; предполагалось, что это секс-работницы.

Руководитель пресс-службы Цепкало Алексей Урбан говорил, что ролик «своим низким качеством подтверждает свою недостоверность».

Валерий Цепкало — бывший глава белорусского IT-кластера «Парк высоких технологий». Считался основным соперником Александра Лукашенко на выборах президента 9 августа, но ЦИК отказал ему в регистрации. Цепкало уехал из Беларуси в конце июля, опасаясь ареста.

Ролик с человеком, похожим на Цепкало, и двумя женщинами стал распространяться в телеграме в начале июля — вскоре после того, как работавший с политиком турецкий бизнесмен Седат Игдеджи заявил, что давал взятки Цепкало, заказывая ему секс-работниц.

Сначала телеграм-канал Nexta назвал исполнителем роли Цепкало на видео другого сотрудника ОМОНа Олега Клементьева — но потом заявил, что была допущена ошибка и что на самом деле в ролике снялся Алексей Ковалев. Клементьев проходил свидетелем по иску Ковалева.