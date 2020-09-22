Сноуден согласился выплатить властям США 5 миллионов долларов за публикацию секретных сведений в своей книге

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден согласился выплатить властям США свыше 5 миллионов долларов, полученных им с продаж книги «Личное дело» и за публичные выступления. Об этом сообщает CNN.

Власти США требовали взыскать эти средства через суд, подчеркивая, что публикация книги нарушила договоренности о неразглашении, которые Сноуден подписывал во время своей работы на американские спецслужбы.

Как отмечает CNN, Сноуден заработал на книге 4,2 миллиона долларов; еще 1,03 миллиона он получил за несколько десятков выступлений, в ходе которых также нарушал соглашение о неразглашении.

В США Сноудену грозит 30 лет тюрьмы за разглашение секретных сведений — в 2013 году он предал огласке тайную программу слежения Агентства национальной безопасности и ЦРУ за американскими гражданами. Сейчас Сноуден живет в России.

Книга «Личное дело» вышла в сентябре 2019 года. В ней он рассказывал о том, что побудило его публично рассказать о системе слежения.