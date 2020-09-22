Саммит Евросоюза перенесли на неделю из-за ковида у одного из охранников. На встрече собирались обсуждать санкции против Белоруссии

Саммит ЕС, который был запланирован на 24-25 сентября, перенесен на неделю из-за коронавируса.

Причиной переноса стал положительный тест на коронавирус, который сдал сотрудник службы безопасности, контактировавший с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Из-за этого сам Мишель был вынужден уйти на карантин в соответствии с требованиями медицинских властей Бельгии.

Новые сроки проведения саммита — 1-2 октября.

Предполагалось, что на саммите лидеры ЕС договорятся о санкциях в отношении руководства Белоруссии. Эти ограничения союз не может согласовать уже месяц из-за позиции Кипра, который увязывает их против Турции.

Также на саммите лидеры ЕС должны были обсуждать ситуацию с отравлением Алексея Навального.