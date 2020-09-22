Путин принял отставку главы Белгородской области Евгения Савченко, возглавлявшего регион с 1993 года. Бывшего губернатора выдвинули в Совфед
Президент России Владимир Путин освободил Евгения Савченко от должности губернатора Белгородской области. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.
Незадолго до публикации указа депутаты Белгородской областной думы единогласно поддержали назначение Савченко представителем области в Совете Федерации.
Источник РИА Новости ранее сообщил, что Савченко начнет работать с Совфеде с 7 октября.
Евгений Савченко объявил 17 сентября о досрочном сложении полномочий губернатора Белгородской области. Пресс-служба сообщила, что он намерен стать сенатором.
18 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не получал прошения об отставке Савченко.
Источники «Открытых медиа» объясняли задержку с принятием отставки Савченко отсутствием окончательного решения по поводу условий его ухода и кандидатуры преемника.
Савченко пять раз выигрывал выборы главы Белгородской области и руководил регионом с 1993 года. Он оставался последним в России губернатором ельцинской эпохи.