Путин принял отставку главы Белгородской области Евгения Савченко, возглавлявшего регион с 1993 года. Бывшего губернатора выдвинули в Совфед

Президент России Владимир Путин освободил Евгения Савченко от должности губернатора Белгородской области. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Незадолго до публикации указа депутаты Белгородской областной думы единогласно поддержали назначение Савченко представителем области в Совете Федерации.

Источник РИА Новости ранее сообщил, что Савченко начнет работать с Совфеде с 7 октября.

Евгений Савченко объявил 17 сентября о досрочном сложении полномочий губернатора Белгородской области. Пресс-служба сообщила, что он намерен стать сенатором.

18 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не получал прошения об отставке Савченко.

Источники «Открытых медиа» объясняли задержку с принятием отставки Савченко отсутствием окончательного решения по поводу условий его ухода и кандидатуры преемника.

Савченко пять раз выигрывал выборы главы Белгородской области и руководил регионом с 1993 года. Он оставался последним в России губернатором ельцинской эпохи.