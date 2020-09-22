«Открытые медиа»: семье генерала ФСБ, курирующего дело Ивана Сафронова, принадлежит доля в туроператоре «Библио-Глобус»

Елена Петухова — жена главы следственного управления ФСБ генерал-лейтенанта Василия Петухова — является совладелицей одной из фирм группы компаний «Библио-Глобус», которая входит в число крупнейших российских туроператоров. Об этом сообщили «Открытые медиа».

В 2015 году Петухова стала совладелицей фирмы «БГ Консультант», входившей в «Библио-Глобус». В 2017 году жена генерала ФСБ зарегистрировала фирму «БГ Инновации», на которую были переписаны активы «БГ Консультант». Некоторое время совладельцем «БГ Инновации» числился основатель «Библио-Глобуса» Александр Туголуков.

«БГ Инновациям» принадлежит доля в турагентствах «БГ Крым» и «БГ Юг», а также в компании «БГ Менеджмент». Их суммарная выручка за 2019 год, по данным бухгалтерской отчетности, превысила четыре миллиарда рублей. «БГ Менеджмент» управляет гостиницей «Сочи Парк», которую РБК в 2017 году называл крупнейшим отелем в России.

Адвокаты журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого по , называли Василия Петухова куратором этого дела. Петухов подписывал письмо в Минюст, в котором требовал привлечь защиту Сафронова к ответственности за отказ дать подписку о неразглашении тайны следствия.

Сотрудникам ФСБ запрещено заниматься «предпринимательской деятельностью, а также оказывать содействие физическим и юридическим лицам в осуществлении такой деятельности». На их родственников запрет не распространяется.