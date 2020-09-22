На морях и реках России протестируют беспилотные суда

Российские поддержали проект постановления правительства об эксперименте по эксплуатации беспилотных судов на морях и реках в России. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо замглавы Минпромторга Олега Рязанцева в Минюст.

Согласно проекту постановления, эксперимент пройдет с 1 октября 2020 года до 31 декабря 2025 года в Петербурге, Ленинградской, Астраханской, Калининградской, Магаданской, Мурманской, Ростовской, Сахалинской областях, а также в Краснодарском, Приморском и Хабаровском краях.

Ожидается, что Минпромторг сможет использовать результаты эксперимента при организации производства и установки систем автоматического и дистанционного управления на морских и речных судах.

Идея автономного судовождения в России в 2016 году выдвинули представители . Тогда готовность принять участие в проекте проявили три судоходные компании. В 2019 году Минпромторг заказал разработку единой платформы безэкипажного управления морскими судами коммерческого флота за 311 миллионов рублей.