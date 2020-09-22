200 тысяч американцев умерли от коронавируса с начала пандемии

Более 200 тысяч человек, заболевших коронавирусной инфекцией, умерли в США за последние семь с половиной месяцев, следует из материалов университета Джонса Хопкинса.

В США умерло больше людей с коронавирусом, чем в других странах. На втором месте в мире по уровню смертности находится Бразилия, где умерли более 137 тысяч человек.

Первый житель США умер от коронавируса 6 февраля, напоминает телеканал CNN. По его расчетам, каждый день в США в среднем умирали 858 человек.

Институт показателей и оценки здоровья (IHME) Вашингтонского университета в своей работе (.pdf) от 17 сентября прогнозирует, что к 1 января в США от коронавирусной инфекции могут умереть еще 180 тысяч человек. При этом ученые считают, что использование защитных масок 95% населения позволит сохранить жизни 115 тысяч человек.

По оценке IHME, коронавирусная инфекция стала второй главной причиной смертей в США после ишемической болезни сердца.

Всего в США с начала пандемии коронавирус выявили у более 6,8 миллиона человек. По этому показателю страна занимает первое место в мире.

Заболели Умерли Вылечились Активные случаи 🇺🇸 США 6 856 884 (+52 070) 199 865 (+356) 2 615 949 (+25 278) 4 041 070 🇮🇳 Индия 5 562 663 (+75 083) 88 935 (+1 053) 4 497 867 (+101 468) 975 861 🇧🇷 Бразилия 4 558 040 (+13 411) 137 272 (+377) 3 993 432 (+29 986) 427 336 🇷🇺 Россия 1 115 810 (+6 215) 19 649 (+160) 917 949 (+5 976) 178 212 🇨🇴 Колумбия 770 435 (+5 359) 24 397 (+189) 640 900 (+7 701) 105 138 🇵🇪 Перу 768 895 (+6 030) 31 369 607 837 129 689 🇲🇽 Мексика 700 580 (+2 917) 73 697 (+204) 596 317 (+5 858) 30 566 🇪🇸 Испания 671 468 (+31 428) 30 663 (+168) 150 376 490 429 🇿🇦 ЮАР 661 936 (+725) 15 992 (+39) 591 208 (+1 137) 54 736 🇦🇷 Аргентина 640 147 (+8 782) 13 482 (+429) 508 563 (+20 332) 118 102 ... ... ... ... ... 📝 Всего в мире 31 331 642 964 975 21 504 984 8 861 683

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