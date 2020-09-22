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200 тысяч американцев умерли от коронавируса с начала пандемии

Источник: Университет Джонса Хопкинса

Более 200 тысяч человек, заболевших коронавирусной инфекцией, умерли в США за последние семь с половиной месяцев, следует из материалов университета Джонса Хопкинса.

В США умерло больше людей с коронавирусом, чем в других странах. На втором месте в мире по уровню смертности находится Бразилия, где умерли более 137 тысяч человек.

Первый житель США умер от коронавируса 6 февраля, напоминает телеканал CNN. По его расчетам, каждый день в США в среднем умирали 858 человек.

Институт показателей и оценки здоровья (IHME) Вашингтонского университета в своей работе (.pdf) от 17 сентября прогнозирует, что к 1 января в США от коронавирусной инфекции могут умереть еще 180 тысяч человек. При этом ученые считают, что использование защитных масок 95% населения позволит сохранить жизни 115 тысяч человек.

По оценке IHME, коронавирусная инфекция стала второй главной причиной смертей в США после ишемической болезни сердца.

Всего в США с начала пандемии коронавирус выявили у более 6,8 миллиона человек. По этому показателю страна занимает первое место в мире.

Заболели
Умерли
Вылечились
Активные случаи
🇺🇸 США
6 856 884 (+52 070)
199 865 (+356)
2 615 949 (+25 278)
4 041 070
🇮🇳 Индия
5 562 663 (+75 083)
88 935 (+1 053)
4 497 867 (+101 468)
975 861
🇧🇷 Бразилия
4 558 040 (+13 411)
137 272 (+377)
3 993 432 (+29 986)
427 336
🇷🇺 Россия
1 115 810 (+6 215)
19 649 (+160)
917 949 (+5 976)
178 212
🇨🇴 Колумбия
770 435 (+5 359)
24 397 (+189)
640 900 (+7 701)
105 138
🇵🇪 Перу
768 895 (+6 030)
31 369
607 837
129 689
🇲🇽 Мексика
700 580 (+2 917)
73 697 (+204)
596 317 (+5 858)
30 566
🇪🇸 Испания
671 468 (+31 428)
30 663 (+168)
150 376
490 429
🇿🇦 ЮАР
661 936 (+725)
15 992 (+39)
591 208 (+1 137)
54 736
🇦🇷 Аргентина
640 147 (+8 782)
13 482 (+429)
508 563 (+20 332)
118 102
...
...
...
...
...
📝 Всего в мире
31 331 642
964 975
21 504 984
8 861 683
Полная версия таблицы со всеми странами.Данные: JHU CSSE, оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом.
Актуально на 23:42 22.09.2020 (по московскому времени)

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