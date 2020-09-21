Аркадий Ротенберг счел «бредом» данные о его счетах для обхода санкций в банке Barclays

Данные о подозрительных транзакциях бизнесменов Аркадия и Бориса Ротенбергов через банк Barclays — «не более чем бред». Об этом через своего представителя сказал РБК Аркадий Ротенберг.

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) 20 сентября опубликовал расследование на основе документов минфина США. В расследовании речь идет о подозрительных, по мнению отчитывающихся перед минфином банков, транзакциях. В расследовании упоминаются сделки российских бизнесменов, в том числе Ротенбергов. Как пишет «Би-би-си», которое тоже изучало документы, из отчетов о подозрительной деятельности следует, что компании, предположительно контролируемые Аркадием Ротенбрегом, использовали секретные счета в Barclays. В том числе для обхода санкций США и ЕС, под которыми Ротенберг находится с 2014 года.

Другие члены семьи Ротенберг также через представителей сообщили РБК, что не вели расчеты через английские банки.

Консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) изучил 2500 отчетов, которые банки с 2000-го по 2017 год отправляли в подразделение минфина США с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN). В отчетах — данные о транзакциях на два триллиона долларов. Попадание в такой отчет не означает, что нарушен закон.

ICIJ называет утечку из FinCEN крупнейшей в истории США утечкой финансовых документов.